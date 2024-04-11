Невестка Валерии Шульгина сообщила, почему муж пропал из ее соцсетей

Лиана Шульгина, невестка Валерии, поделилась мыслями в своем микроблоге относительно расставания с мужем. Она благодарна за проявленное беспокойство, однако призывает не делать поспешных выводов без достаточных оснований. Шульгина отметила, что она стала более сдержанной в демонстрации деталей личной жизни в соцсетях, предпочитая делиться этим только по своему желанию.

Было трудно придерживаться строгого режима

В своем блоге Лиана рассказала об опыте восстановления физической формы после родов. Она призналась, что вначале ей было очень трудно придерживаться строгого режима тренировок и правильного питания из-за недостатка силы воли.

Однако, когда девушка смогла перестать фокусироваться на проблеме и найти баланс, то ей удалось добиться успеха. Теперь невестка Валерии занимается спортом и следует рекомендациям нутрициолога, не стремясь к стройности.