Врач-психиатр Гилев назвал причину смерти певца Кунгурова

40-летний оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, казавшийся успешным и жизнерадостным, скрывал свои борьбу с болезнью от друзей и поклонников. Перед смертью он написал последнее сообщение своей жене, с которой, предположительно, находился в состоянии развода, о своем плохом самочувствии. Только она и отец певца знали, как на самом деле обстоят дела.

Внешне казался здоровым

Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев подтвердил, что Кунгуров страдал от депрессивного расстройства, что могло привести к суициду. Отец певца описал симптомы заболевания, отмечая, что внешне его сын казался здоровым, но внутренне страдал. Гилев объяснил, что непослушание рекомендациям врача при приеме препаратов - распространенное явление среди пациентов с депрессией, что может привести к ухудшению состояния и даже суициду.

Кроме того, врачи не исключили, что коронавирус, развод с женой или онкология могли ухудшить состояние артиста, пишет КП.