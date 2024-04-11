Светлана Лобода показала редкие фотографии 13-летней дочери Евангелины

Светлана Лобода, знаменитая украинская певица, поделилась в своем блоге редкими фото старшей дочери. 13-летнюю Евангелину она родила от танцора Андрея Царя. Артистка выразила свою любовь и гордость за наследницу, описав ее как красивую и мудрую.

Лобода пожелала дочери легкого и интересного пути, обещая всегда быть рядом и в любой ситуации поддерживать.

Источник фото: @lobodaofficial

Поклонники Светланы отметили, что девочка сильно похожа на мать, а также выразили удивление, насколько быстро растут дети. У Лободы есть две дочери. Отец Тильды, которой сейчас пять лет, остается скрытым от публичности, пишет Правду.ру.