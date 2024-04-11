Актриса Равшана Куркова назвала имя отца годовалой дочери Самиры

Равшана Куркова стала мамой второй раз год назад, родив дочь Самиру. Актриса воспитывает также сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна.

Хотя изначально подразумевалось, что дети принадлежат одному отцу, Равшана открыто призналась, что у ее наследников разные отцы.

Источник фото: @rav_shana

Во время своего участия в «Суперниндзе. Дети», артистка поделилась, что для нее дети - это главное топливо, которое улучшает всегда ее настроение. Такая откровенность вызвала восхищение у поклонников, которые оценили ее бесконечную любовь к детям.

Равшана, кстати, постоянно демонстрирует свою преданность и заботу о своих малышах, стремясь создать для них уютную домашнюю обстановку.