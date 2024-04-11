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«Немедленно откажитесь»: Диетолог Бородина рассказала, кому лучше не есть куриные яйца

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«Немедленно откажитесь»: Диетолог Бородина рассказала, кому лучше не есть куриные яйца
Здоровье
Фото: @Couleur / pixabay.com

Куриные яйца могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей, а также являются потенциальным источником холестерина. Диетолог Ирина Бородина рекомендует воздерживаться от употребления продукта в случае аллергических реакций, таких как отек Квинке или анафилаксия, а также при индивидуальной непереносимости, проявляющейся, например, диареей и болями в животе.

Яйцо содержит много холестерина

Однако для большинства здоровых людей яйца могут быть безопасными при умеренном употреблении. Хотя одно яйцо содержит значительное количество холестерина, нужно всегда следить за его общим потреблением, которое не должно превышать рекомендуемую норму 300 мг в день.

Информационное агентство «Informing»

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