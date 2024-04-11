«Я влюбилась!»: Сын Дмитрия Нагиева покорил фанаток

Кирилл Нагиев, сын Дмитрия Нагиева, вызвал восторг у своих поклонниц после выхода на премьеру нового приключенческого фэнтези-сериала «Иные», где сыграл одну из ролей.

Фанатки высказали свое восхищение молодым артистом, отметив его красоту, харизму, брутальность.

«Красавчик», «Я влюбилась», «Очень харизматичный и приятный молодой человек», «Какой симпатичный, брутальный», - пишут фанатки.

Интересно, что Кирилл предпочитает оставаться скрытным в отношении своей личной жизни, подобно отцу. Однако летом 2022 года стало известно, что Нагиев-младший стал отцом, а Нагиев-старший объявил о том, что стал дедушкой.