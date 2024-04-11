Указ подписали: пенсионеров, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет сюрприз с 12 апреля

Пенсионерам сообщили о важном изменении, затрагивающем тех, кто хранит пенсию на банковской карте. Банки внедряют новые условия в соответствии с указом, что приведет к изменению цифр на счету.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов подчеркнул, что это касается многих пенсионеров, хранящих деньги на банковской карте, где банки начисляют проценты на остаток средств.

Новые правила предусматривают повышение процентных ставок по накопительным счетам, действующим подобно вкладам, но с возможностью гибкого распоряжения средствами без потери дохода.

Банки, такие как Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк, увеличили ставки до 16,5% и 16% годовых соответственно. Эти изменения вступят в силу с 11 апреля и приняты финансовыми учреждениями в рамках улучшения условий для пенсионеров, которые смогут воспользоваться новыми возможностями, пишет ngnovoros.ru.