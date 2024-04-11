Пенсии повысят на 30%: коснется и работающих, и неработающих пенсионеров

Отсрочка выхода на пенсию предоставляет пожилым гражданам в России уникальную возможность увеличить размер своей пенсии. За каждый год отсрочки выхода на пенсию пенсионеры получают премиальные коэффициенты, которые значительно увеличивают сумму их ежемесячных выплат. Чем дольше пенсионер решит отложить выход на заслуженный отдых, тем больше будет увеличение его пенсии.

Будущая пенсия значительно вырастет

Например, за один год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%, за два года — на 12%, а за четыре года — на целых 27%. Даже работающие пенсионеры могут воспользоваться этой возможностью. Если найдется высокооплачиваемая работа и откажетесь от пенсии хотя бы на год, ваша будущая пенсия значительно вырастет благодаря особым коэффициентам. Эксперты утверждают, что отсрочка выхода на пенсию — это выгодное решение для всех пенсионеров, пишет ngnovoros.ru.