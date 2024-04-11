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Рэпер HammAli возмутился шуткой Баскова, назвав ее расисткой

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Рэпер HammAli возмутился шуткой Баскова, назвав ее расисткой
Знаменитости
Источник фото: @hammali

Александр Громов из дуэта HammAli & Navai выразил негодование по поводу шутки, сделанной Николаем Басковым на федеральном телеканале. Он обвинил артиста в предвзятом отношении к национальности, стереотипах и предрассудках.

Вызывают неприятные ощущения

Громов подчеркнул, что в своем творческом сообществе не делит людей по национальным признакам и не использует национальные стереотипы для подобных шуток. Он отметил, что такие шутки могли бы быть оправданы 7 лет назад, когда их коллектив только начинал свою карьеру, однако сейчас они вызывают неприятные ощущения, особенно, когда его имя на федеральном канале коверкают.

Ранее сообщалось, что Басков высмеял название группы HammAli & Navai в эфире «Дуэтов» на «Россия 1», пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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