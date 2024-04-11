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Никита Михалков заявил, что не хочет снимать фильмы об СВО

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Никита Михалков заявил, что не хочет снимать фильмы об СВО
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Опытный кинорежиссер Никита Михалков выражает свои опасения относительно возможного провала и не желает создавать фильмы об СВО напоминающие «халтуру». 

Опасается снять неудачное кино

Его студия под названием «Тритэ» готова приступить к съемкам ленты о спецоперации, однако только при наличии качественного сценария. Однако сам Михалков заявил, что пока не готов приступать к работе над проектом, так как опасается снять неудачное кино. 

В своем высказывании режиссер подчеркнул, что он не чувствует себя готовым, так как считает, что такая картина может превратиться в «стенгазету». Он считает, что для работы над столь серьезной темой потребуется немало времени, пишет Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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