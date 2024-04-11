Запашный о Пугачевой: «Как она себя ведет — Кобзон переворачивается в гробу»

Эдгард Запашный, высказал свое мнение относительно ожидаемого фильма об Алле Пугачевой, который готовит Ксения Собчак. По мнению народного артиста Российской Федерации и руководителя Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, восстановить репутацию певице будет крайне трудно, особенно у молодого поколения, которое может быть еще незнакомо с ее музыкальным творчеством.

Поведение Пугачевой вызывает недовольство

Запашный, несмотря на это, выразил свое уважение к Алле Борисовне как к певице, признавая ее величие в музыкальной индустрии Советского Союза и России. Однако, он также добавил, что нынешнее поведение Пугачевой вызывает определенное недовольство.

По мнению дрессировщика, действия Примадонны не соответствуют тому, что ожидалось от такого известного и уважаемого артиста.

«То, как она себя ведет, — Кобзон в гробу переворачивается. Иосиф Давыдович ставил на первое место всегда интересы страны, в отличие от Пугачевой», — заявил Эдгард.