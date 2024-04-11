Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Смерть Евгения Кунгурова вызвала широкое обсуждение в музыкальном мире. Причины самоубийства экс-участника шоу «Голос» и ведущего передачи «Романтика романса» остаются предметом горячих дискуссий. Одной из версий, объясняющей эту трагедию, является болезнь.

Сразу же после происшествия появилась информация о том, что певец получал психиатрическое лечение в специализированной клинике из-за тяжелой клинической депрессии. Однако отец артиста опроверг утверждения. Он заявил, что у его сына был неврологический диагноз, но не депрессия и онкология.

Слухи ходят о том, что Кунгуров страдал сенестопатией, то есть психическим расстройством, характеризующимся неприятными телесными ощущениями. Возможно, оно негативно сказалось на его настроении.

Также Вокруг ТВ пишет, что в прошлом году артист снова начал употреблять алкоголь, что может быть связано с разводом с женой. Впрочем, сам исполнитель утверждал, что бросил пить много лет назад после переломного момента на фоне участия в «Голосе».