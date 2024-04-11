Пенсионеры шокированы от этого закона. Сюрприз старикам с апреля

В 2024 году неработающие российские граждане могут ожидать увеличения страховой пенсии до 18 521 рубля, вызвавшего обсуждение в обществе. Для получения пенсии по старости необходимо достичь определенного возраста и иметь трудовой стаж, хотя существует переходный период.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в следующем году составит 14 лет, но к 2025 году этот показатель увеличится. Индивидуальный пенсионный коэффициент также увеличится. Эти изменения повлияют на финансовое будущее многих граждан, улучшив их качество жизни и стимулируя трудовую активность.

Новые возможности также были объявлены для пенсионеров со стажем до 1991 года, сообщает ngnovoros.ru.