«Прекращаем работу с 12 апреля»: Сеть магазинов «Магнит» приняла неожиданное решение для россиян

Федеральная сеть магазинов «Магнит» анонсировала изменения в своей ценовой политике, прекращая некоторые программы скидок. Клиентам сообщили о завершении акций, таких как скидка 20% на овощные и грибные консервы и 20% на бытовую химию.

Программы, доступные через купоны, будут закрыты со 2 апреля. Клиентам предоставлено лишь несколько дней, чтобы воспользоваться этими акциями.

Сеть магазинов «Магнит» подчеркнула, что эти изменения затронут множество клиентов, поскольку компания присутствует почти во всех крупных регионах России, сообщает ngnovoros.ru.