Ливни и холода отменят дачи и шашлык: синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники

Синоптики предупреждают, что майские праздники в России могут принести неприятные сюрпризы. Первые дни праздников будут холодными и пасмурными, с температурой около 13 градусов в Москве и Подмосковье. Ожидаются холодный ветер и дождь, который может продолжаться с 28 апреля по 5 мая.

В Сибири также прогнозируются обильные ливни, с возможностью установления новых рекордов осадков за последние 24 года. Температура воздуха составит около 11-12 градусов тепла. Аналогичная ситуация ожидается и на Урале. Об этом сегодня сообщает ngnovoros.ru.