В РФ началась отмена концертов любимой группы Путина

Концерты российской известной группы «Любэ» в честь юбилея отменяются из-за проблем со здоровьем у солиста Николая Расторгуева. По данным телеграм-канала Mash, ему предстоит госпитализация по медицинским рекомендациям. Плановое обследование артиста задержит выступления минимум на 2-3 недели, и, вероятно, концерты будут перенесены на месяц.

Причина нынешних проблем со здоровьем у музыканта неизвестна

Причина нынешних проблем со здоровьем у музыканта, в связи с которыми ему пришлось отменить выступления, пока что неизвестна.

Напомним, ранее Расторгуев уже переносил операции в 2007 и 2018 годах.