Niletto зажег в коридоре: вы удивитесь, как он поет вживую на самом деле

Niletto представил трогательное исполнение своей новой песни под названием «Громче города» вместе с Олегом Майами и Лешей Свиком. Акустика коридора на видео придала треку особую красоту. Ролик публикует портал e1.ru.

Песня рассказывает о сложных любовных отношениях

Это, к слову, уже вторая совместная работа EKBoys. Она рассказывает о сложных любовных отношениях, которые продолжают мучить героиню даже после их окончания.

Кроме того, в сеть попала информация о райдере Niletto. По данным СМИ, в его списке требований значатся виски 12-летней выдержки, «Дошираки», сигареты, пицца и энергетические напитки. Но основное требование - это наличие кальяна и кальянщика в его гримерке.