Яна Поплавская раскрыла печальную правду о студии «Вечернего Урганта»

По данным News.ru, Яна Поплавская поделилась рассказом одной из своих подписчиц о необычном открытии.

Женщина обнаружила нетронутую студию телешоу «Вечерний Ургант»

Во время экскурсии в телецентре «Останкино» женщина обнаружила нетронутую студию телешоу «Вечерний Ургант». Она удивилась, что декорации к программе уже несколько лет не демонтируются. Студия сохраняется в том же виде уже третий год, с огромными баннерами и плакатами Ивана Урганта.

Подписчица также выразила удивление тем, что на фоне текущих событий в стране студия остается нетронутой, а экскурсоводы говорят о шоу с придыханием и гордостью.