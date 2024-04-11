В Минздраве заявили, что рожденные ныне российские дети смогут дожить до 150 лет

Специалист из Минздрава России Лейла Намазова-Баранова представила прогноз о продолжительности жизни современных детей.

Дети смогут дожить до 150 лет, если им удастся поддерживать здоровый образ жизни

Согласно ее оценкам, дети, которые рождаются ныне, смогут дожить до 150 лет, если им удастся поддерживать здоровый образ жизни. Этот образ, как говорит эксперт, включает в себя правильное питание, регулярный сон, активное движение, отказ от вредных привычек. Но реальность некоторых молодых людей в РФ отличается от этого, характеризуется малоподвижным образом жизни, предпочтением фаст-фуда.

Особое внимание Намазова-Баранова уделяет первым 3-м годам жизни, в которые формируется иммунитет, а также закладывается фундамент для будущего здоровья.

Эксперт отмечает, что дети, которые рождаются сегодня, имеют потенциал для долгой жизни благодаря предпосылкам, создаваемым для них в медицинской сфере, пишет КП.