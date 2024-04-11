55-летняя певица Валерия в странном образе провела фотосессию

На российской сцене Валерия выделяется своей привлекательностью и изысканным стилем. Даже в свои 55 лет певица продолжает следить за собой, придерживаться диеты, тренироваться, даже когда находится на отдыхе.

Выбор головного убора для артистки оказался неудачным

Однако, как показывает недавний случай, исполнительница далеко не всегда может контролировать каждый аспект своего образа. В ходе модной фотосессии, организованной Иосифом Пригожиным, супруги были одеты в современные наряды, но выбор головного убора для артистки оказался неудачным.

Массивная меховая шапка, полностью скрывшая ее лицо, резко изменила внешний облик звезды и сделала ее почти неразличимой. В то же время продюсер выглядел как брутальный мачо рядом с неуклюжей супругой, информирует МК.