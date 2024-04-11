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Актриса Бледанс рассекретила, когда Пугачева вернется в Россию

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Актриса Бледанс рассекретила, когда Пугачева вернется в Россию
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Эвелина Бледанс выразила свое мнение относительно возможного возвращения Аллы Пугачевой в Россию, утверждая, что народная артистка точно вернется на постоянное место жительства в РФ.

Ожидание возвращения знаменитой певицы оправдано

Актриса выразила уверенность в том, что ожидание возвращения знаменитой певицы оправдано, поскольку Примадонна и ее творчество являются неотъемлемой частью культурной жизни страны. Бледанс также уточнила, что, по ее мнению, возвращение Аллы Борисовны произойдет через год, пишет портал Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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