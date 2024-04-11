Актриса Милославская появилась на вечеринке с новым бойфрендом

Отношения Александра Петрова с коллегой Стасей Милославской продолжались около четырех лет. Несмотря на готовность артистки к семейной жизни, мужчина не совершал предложения, пока не встретил Викторию Антонову на деловой встрече благодаря приглашению от Клима Шипенко. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Петров сделал ей предложение сразу же после первого свидания. Вскоре они расписались и устроили пышную свадьбу.

Милославская была замечена в компании главного редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова

Слухи о личной жизни Стаси Милославской появились после быстрой свадьбы Александра. Хотя она была замечена в компании главного редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова на мероприятии, предпочла не обсуждать свои личные дела, сообщает Woman.ru.