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Актриса Милославская появилась на вечеринке с новым бойфрендом

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Актриса Милославская появилась на вечеринке с новым бойфрендом
Знаменитости
Источник фото: @milostasii

Отношения Александра Петрова с коллегой Стасей Милославской продолжались около четырех лет. Несмотря на готовность артистки к семейной жизни, мужчина не совершал предложения, пока не встретил Викторию Антонову на деловой встрече благодаря приглашению от Клима Шипенко. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Петров сделал ей предложение сразу же после первого свидания. Вскоре они расписались и устроили пышную свадьбу.

Милославская была замечена в компании главного редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова

Слухи о личной жизни Стаси Милославской появились после быстрой свадьбы Александра. Хотя она была замечена в компании главного редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова на мероприятии, предпочла не обсуждать свои личные дела, сообщает Woman.ru.

Информационное агентство «Informing»

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