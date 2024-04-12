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Жительница Москвы донесла в полицию на сына, который стал изучать украинский язык

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Жительница Москвы донесла в полицию на сына, который стал изучать украинский язык
В России
Фото: @namii9 / freepik.com

В Москве случился необычный инцидент: женщина обратилась в полицию на своего сына. По словам матери, 24-летний наследник вызвал у нее беспокойство своими новыми интересами – изучением украинского языка и Корана. Информация об этом появилась в Телеграм-канале Mash.

Проявил интерес к устройству снарядов

По данным источника, сын москвички вернулся из поездки на Дальний Восток примерно год назад. С тех пор его мать начала замечать резкие изменения в его поведении и интересах. Он стал увлекаться религиозной литературой, изучать украинский язык, а также проявил интерес к устройству снарядов, беспилотников, мин. 

Кроме того, молодой человек начал посещать тренажерный зал. Именно эта неожиданная ситуация привела женщину к решению обратиться в полицию.

Информационное агентство «Informing»

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