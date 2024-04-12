«Проверять будут прямо на улицах»: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены в жизни

В апреле запускается новая программа по защите пожилых граждан от мошенничества, начиная с Урала. Она включает беседы с пенсионерами на улицах для повышения их осведомленности о возможных схемах обмана и дачи рекомендаций по их предотвращению.

Участники программы получат информационные брошюры о разновидностях мошенничества, а специалисты проанализируют их реакцию на подобные ситуации для оценки уровня готовности и бдительности. Особое внимание уделяется гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, наиболее уязвимым перед мошенничеством.

В некоторых случаях к программе присоединятся руководители городских управлений внутренних дел.

Цель этой инициативы — предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их безопасность от потенциальных угроз.

Мошенничество в отношении пенсионеров может принимать разные формы, включая звонки от мошенников, продажу товаров по завышенной цене и проникновение в квартиры под предлогом различных услуг. Это серьезная проблема, и общество должно предпринимать меры для ее преодоления.

Для защиты пожилых от мошенничества необходимо проводить с ними регулярные беседы о методах обмана и правилах безопасности. Важно научить их быть бдительными и не доверять незнакомым людям, а также следить за их финансами и помогать осваивать новые технологии, пишет ngnovoros.ru.