Все накопления денег обесценятся: новая волна девальвации как в 90-х

В ближайшие месяцы россиянам следует ожидать возможной девальвации рубля, что может привести к обесценению доходов и накоплений, особенно в апреле-мае. Эксперты связывают это с изменениями в денежно-кредитной политике, планируемыми руководством ключевых финансовых учреждений страны.

Может начаться уже в апреле

Центральный банк России рассматривает вопрос об уменьшении ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. Пока это не произойдет, рубль, вероятно, будет оставаться стабильным по отношению к ведущим валютам мира. Хотя курс доллара сохранится на уровне 90-95 рублей в ближайшие месяцы, начало девальвации рубля с высокой вероятностью может начаться уже в апреле. Окончание мер поддержки курса рубля со стороны денежных властей страны может привести к обвалу сбережений, пишет ngnovoros.ru.