Майские праздники переиграли: как будем отдыхать

В мае 2024 года для работающих россиян предстоят изменения в связи с майскими праздниками.

Согласно сообщению Министерства труда, ожидается шестидневная рабочая неделя и два нерабочих праздничных дня: 1 Мая и 9 Мая. Первомайские праздники продлятся 4 дня - с 28 апреля по 1 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, а выходной перенесен на 29 апреля. Первый рабочий день после праздников будет 2 мая.

Для Дня Победы (9 мая) выходные продлятся с 9 по 12 мая. В среду, 8 мая, будет короткий рабочий день, а первый рабочий день после праздников - понедельник, 13 мая, пишет ngnovoros.ru.