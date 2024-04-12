Минтруд: каждому пенсионеру РФ со званием «Ветеран труда» назначена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на различные привилегии и дополнительные выплаты. Согласно Министерству труда, они получают ежемесячные пособия и льготы при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Размер выплаты увеличился на 11,9%

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами каждого региона. Решение принимается губернатором или другими органами власти региона. С 1 февраля размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%.

Ветераны труда будут получать дополнительное вознаграждение к своей пенсии в текущем году. Для статуса «Ветеран труда» требуется определенный трудовой стаж и заслуги перед страной. Поддержка и льготы могут различаться в зависимости от региональных или федеральных стандартов, пишет ngnovoros.ru.