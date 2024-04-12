Станут самыми страшными в XXI веке: синоптики рассказали о погоде на майские праздники в 2024 году

Майские праздники 2024 года в России обещают быть неприятными с точки зрения погоды, согласно прогнозам синоптиков. В конце апреля и начале мая на Москву ожидаются длительные дожди, а температура не поднимется выше плюс 13 градусов.

В Сибири также прогнозируются аномально дождливые дни, особенно в Новосибирске, где осадки будут продолжаться несколько недель.

На Урале ситуация будет немного лучше, хотя погода останется прохладной, но после 5 мая ожидается появление солнца.

Придется подстраиваться под непростые условия

Этот климатический период может стать одним из самых сложных в XXI веке для многих регионов страны. При такой погоде праздничные планы могут быть нарушены, и людям придется подстраиваться под непростые условия, пишет Город Киров.