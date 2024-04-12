Названа дата возвращения заморозков в Центральную Россию

В ночь на пятницу в ЦФО ожидается понижение температуры из-за северных воздушных масс, сообщил Роман Вильфанд из Гидрометцентра России.

Уже в четверг заметно похолодает из-за прихода северных воздушных масс, а ночью температура опустится ниже нуля. Прогнозируется снижение на 12-13 градусов по сравнению со вторником.

Метеорологи также отмечают, что с 9 апреля в Москву поступил жаркий воздух из Африки, вызвавший резкое увеличение температуры на 10-12 градусов выше нормы как днем, так и ночью в начале недели, сообщает ngnovoros.ru.