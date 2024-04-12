Свердловчане столпились за билетами, чтобы попасть на раздачу машин и квартир

В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась огромная очередь желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край».

По сведениям URA.RU, начало выдачи было запланировано на 9:00, а длинная очередь протянулась даже на улицу. Волонтеры, воспользовавшись данной ситуацией, активно призывают всех жителей принять участие в голосовании по выбору объекта для благоустройства.

Раздача билетов, как сообщается, продлится до 11:00. Для тех, кто не сможет получить билеты, есть возможность посмотреть трансляцию на «Областном телевидении» и на официальном сайте викторины.