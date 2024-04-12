Сыновья Карла III умоляли короля не жениться на Камилле: стало известно, почему

Новый скандал в королевской семье Великобритании возгорается вокруг брака Карла III. По информации, полученной из близких источников к британской монархии, принцы Уильям и Гарри высказывали свою тревогу относительно союза их отца с нынешней королевой Камиллой.

«Мы необходимости в этом браке не видели. Считали, что больше навредит, чем принесет пользы. Если отец счастлив с избранницей, зачем усложнять это? Хотели, чтобы был просто счастлив, видели, как он находил счастье с ней», - заявил Гарри.

Оба брата, как пишет Муз ТВ, до сих пор убеждены, что отношения Карла III были достаточными для его счастья и без официального брака.