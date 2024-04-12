Кристина Орбакайте с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым отправились в Париж

Российская исполнительница Кристина Орбакайте покинула Штаты и отправилась в Париж вместе со своим супругом-бизнесменом Михаилом Земцовым. Об этом сама звезда объявила в своих социальных сетях, опубликовав новое фото, на котором они наслаждаются видом реки Сены.

Источник фото: @orbakaite_k

После инцидента в Нью-Йорке, связанного с неожиданным выступлением певицы в одном из баров Бруклина, она решила покинуть страну. Кристина договорилась о выступлении в заведении, хотя организаторы решили представить это как сюрприз, что вызвало негодование у других владельцев баров.

Интересно: Орбакайте и Земцов состоят в официальном браке с 2005 года. Они воспитывают дочь по имени Клавдия. В настоящее время семья проживает в Америке.