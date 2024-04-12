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40-летняя Наталья Рудова блеснула фигурой в коротком бра и расстегнутых шортах

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40-летняя Наталья Рудова блеснула фигурой в коротком бра и расстегнутых шортах
Знаменитости
Источник фото: @rudovanata

Наталья Рудова поделилась видео в своем личном блоге, где предстала в откровенном образе. На видео 40-летняя актриса танцевала, улыбалась, представ без макияжа и с растрепанными волосами. Наталья в последнее время следует тренду естественности. При этом на ней были телесный короткий бюстгальтер и расстегнутые синие шорты, а также золотой браслет. 

Источник фото: @rudovanata

Напомним: в феврале Рудова объявила, что отказывается от употребления сахара на 45 дней. Она сейчас питается зелеными овощами, курицей, рыбой. Это помогло звезде сбросить вес. Актриса при этом активно делится своим здоровым образом жизни в соцсетях, вдохновляя подписчиков на заботу о себе.

Информационное агентство «Informing»

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