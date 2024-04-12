Указ уже подписан. Пенсионерам в середине апреля зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

В скором времени пенсионеры получат новую денежную выплату, включающую в себя значительные суммы. Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева объявила, что гражданам, достигшим высокого возраста, будут выделены средства в соответствии с региональным уровнем. Например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге пенсионерам обещают выплатить крупные суммы.

Сумма будет зачисляться ежегодно

Так, на 90-летие каждому обещают 15 тысяч рублей, на 95-летие – 20 тысяч, а к столетнему юбилею предусмотрено 25 тысяч. После 100 лет сумма будет зачисляться ежегодно. На федеральном уровне после достижения 80-летнего возраста многие россияне также получат увеличенные выплаты. В этом году прибавка составит более восьми тысяч рублей, и многие получат их уже в апреле, пишет ngnovoros.ru.