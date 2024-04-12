Решение приняли: россиянам от 30 до 75 лет выплатят по 10 000 рублей уже с 13 апреля

В рамках программы социальной помощи российским гражданам в возрасте от 30 до 75 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей. Эта мера направлена на оказание поддержки тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями, включая временную нетрудоспособность или увольнение после ликвидации предприятия.

Региональные власти будут осуществлять выдачу помощи, учитывая доход и состав семьи заявителя. Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий, могут получить более значительную сумму - до 50 тысяч рублей раз в год. Выплаты начнутся с 12 апреля и будут осуществляться под определенными условиями, включая необходимость дохода ниже прожиточного минимума в регионе, пишет ngnovoros.ru.