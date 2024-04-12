С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде ответили, как теперь все будет

В апреле 2024 года пенсионеры столкнутся с изменениями в выплатах пенсий из-за майских праздников, начинающихся с 28 апреля и заканчивающихся 1 мая 2024 года. Поэтому пенсии за май будут перечислены уже в конце апреля.

Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, что позволит почтовым отделениям работать и выдавать пенсии. Это означает, что многие пенсионеры получат две пенсии в апреле: за апрель и за май. Изменения в графике майских праздников вызвали смещение выходных дней относительно обычного графика, пишет ngnovoros.ru.