«С сегодняшнего дня полностью запрещено». Всех, кто переводит деньги с карты на карту, ждет сюрприз

Сегодня вступает в силу новое правило, полностью запрещающее определенные действия при переводе денег с одной банковской карты на другую. Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что эти изменения связаны с усилиями Центробанка. Регулятор внес значительные изменения в сферу банковских переводов, которые будут внедряться постепенно.

Освободил от уплаты комиссий

С начала месяца внесены изменения в процесс перевода денег через Систему быстрых платежей (СБП), особенно в переводах по идентификатору, такому как номер телефона или QR-код. ЦБ освободил все банки от уплаты комиссий за такие операции, что положительно отразится на клиентах.

С мая заработает новое условие по переводу средств между собственными счетами - до 30 млн рублей без комиссии. Однако ограничение на бесплатные переводы другим лицам останется прежним: до 100 тыс. рублей в месяц, пишет ngnovoros.ru.