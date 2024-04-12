Каждому зачислят по 50 000 рублей: Сбербанк обрадовал всех, кто заходит в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк радует россиян новым подарком при оформлении статуса самозанятого через приложение «Сбербанк Онлайн». В некоторых случаях можно получить до 50 тысяч бонусов. Статус самозанятого становится популярным среди россиян из-за его льгот. Оформить переход в этот режим можно через мобильное приложение Сбербанка.

Банк запускает акцию, где будут разыграны призы среди участников программы лояльности. К концу мая будут определены 14 тыс. победителей, получающих от 500 до 50 тысяч бонусов каждый. Эти бонусы можно использовать на покупку скидки или даже бесплатно. Процесс регистрации как самозанятого через приложение прост и не требует посещения офиса банка или налоговой службы, пишет ngnovoros.ru.