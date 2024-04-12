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Такого не было никогда. Пенсии поднимают минимум на 25% и это не предел

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Такого не было никогда. Пенсии поднимают минимум на 25% и это не предел
В России
Фото: @jarmoluk / pixabay.com

В России предлагается увеличить пенсии на 25%, что привлекло внимание многих, задумывающихся о задержке выхода на пенсию для увеличения доходов.

Специалисты из Социального фонда утверждают, что отсрочка пенсии может быть выгодной, особенно для получателей страховой пенсии. Задержка выхода на 5 лет может увеличить страховую пенсию на 16%, а общий размер на 25%.

С каждым годом прибавляются проценты

Закон предусматривает возможность отсрочки от 1 года до 10 лет, с каждым годом прибавляются дополнительные проценты к пенсии. Отсрочив пенсию на 10 лет, можно увеличить ее размер на более чем половину, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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