Новое пособие от СФР. Выплаты на карту поступят в размере 10 тысяч рублей уже с 13 апреля

Уже с 13 апреля текущего года Социальный фонд России начинает выплаты нового ежемесячного пособия для семей с детьми и беременных женщин.

Это пособие заменит пять предыдущих мер социальной поддержки и будет предоставляться на каждого ребенка до 17 лет. Беременные женщины могут получить пособие, зарегистрировавшись в женской консультации на ранних сроках беременности.

Кто сможет получить пособие

Получателями будут семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума и соответствующим имуществом. Например, наличие двух квартир может стать основанием для отказа в пособии.

Размер пособия

Размер пособия составит 50% от регионального детского прожиточного минимума, с возможным увеличением до 75% для семей, оставшихся в бедности.

Заявления можно будет подать в отделения Социального фонда или через портал Госуслуг, пишет ngnovoros.ru.