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Пенсии решено повысить на 25% как работающим, так и неработающим

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Пенсии решено повысить на 25% как работающим, так и неработающим
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Пенсионеры в России могут увеличить размер своей пенсии, откладывая выход на пенсию. За каждый год отсрочки начисляются премиальные коэффициенты, повышающие как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов.

Прибавка к пенсии зависит от продолжительности отсрочки

Прибавка к пенсии зависит от продолжительности отсрочки: за год - 5,5%, за два - 11%, за четыре - 25%. Даже работающие пенсионеры могут получить прибавку. Устроившись на высокооплачиваемую работу и временно отказавшись от пенсии на год, они получат дополнительные коэффициенты, увеличивающие выплату.

Специалисты считают отсрочку выхода на пенсию выгодным способом увеличить пенсию. Рекомендуется рассмотреть эту возможность для обеспечения более комфортной старости, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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