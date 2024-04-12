Принято повысить пенсию во второй раз. Невероятный сюрприз для пенсионеров

Дополнительные выплаты к пенсиям связаны с ростом прожиточного минимума

В перспективе пенсионеры получат дополнительные выплаты к своим пенсиям, что затронет особенно тех, кто получает минимальные суммы, и будет связано с ростом прожиточного минимума.

Прожиточный минимум увеличился как на федеральном, так и на региональном уровнях с начала года. Например, в Воронежской области минимальная пенсия составит 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае – 17 тысяч. В Новосибирской области и Краснодарском крае минимум увеличился до 13 тысяч рублей. Также страховые пенсии для неработающих пенсионеров возросли на 7,5% с начала года, что приведет к повышению выплат во второй раз.

Сначала будет проиндексирована пенсия, а затем добавлена социальная доплата до нового прожиточного минимума, если исходная пенсия была ниже, что увеличит выплаты, пишет ngnovoros.ru.