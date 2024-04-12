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Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»

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Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»
Знаменитости
Источник фото: @leonid_yakubovich_

Информации о текущем состоянии Якубовича нет

Известный телеведущий Леонид Якубович провел церемонию определения победителей, несмотря на сильную боль в спине. Во время перерывов за кулисами он пожаловался на дискомфорт. После церемонии Якубовича увезли врачи скорой помощи, но организаторы утверждают, что они не имеют никакой информации о его текущем состоянии. 

Пресс-служба викторины пояснила, что ведущий успешно отработал концерт, а также провел творческую встречу и совсем скоро вернется на место. 

Викторина «Опорный край», к слову, проходила в 30 регионах страны в дни выборов. Призы предоставлялись в виде квартир и авто.

Информационное агентство «Informing»

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