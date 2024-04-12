Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»

Информации о текущем состоянии Якубовича нет

Известный телеведущий Леонид Якубович провел церемонию определения победителей, несмотря на сильную боль в спине. Во время перерывов за кулисами он пожаловался на дискомфорт. После церемонии Якубовича увезли врачи скорой помощи, но организаторы утверждают, что они не имеют никакой информации о его текущем состоянии.

Пресс-служба викторины пояснила, что ведущий успешно отработал концерт, а также провел творческую встречу и совсем скоро вернется на место.

Викторина «Опорный край», к слову, проходила в 30 регионах страны в дни выборов. Призы предоставлялись в виде квартир и авто.