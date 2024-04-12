Актер Деревянко сообщил, собирается ли уезжать из России

Актер из РФ Павел Деревянко заявил, что он останется жить в России до конца своей жизни, даже несмотря на то, что некоторые его друзья и коллеги уехали уже давно за границу.

Актер хочет, чтобы его старость прошла на родине

В интервью с порталом Teleprogramma он поделился, что хочет, чтобы его старость прошла на родине, чтобы семья чувствовала себя хорошо. Артист также признался, что ему было бы очень трудно выжить в другой стране, поэтому он решил делать все возможное и невозможное для комфортной жизни в России.

Деревянко также выразил уважение к тем, кто уехал, считая, что каждый из артистов имеет свои обстоятельства, и он не собирается осуждать их выбор.