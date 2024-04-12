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Уехавший из РФ Кирилл Сафонов удивил фанатов «запущенным» внешним видом

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Уехавший из РФ Кирилл Сафонов удивил фанатов «запущенным» внешним видом
Знаменитости
Источник фото: @kirill_safonov

Подписчики уехавшего из РФ актера Кирилла Сафонова были поражены его измененным внешним видом на новых фото. 

В своих соцсетях актер объявил о предстоящем выступлении в Израиле, а также призвал купить билеты на спектакль в Нетании 20 апреля 2024 года. Пользователи 

В Сети прокомментировали внешний вид звезды

В Сети уже прокомментировали внешний вид звезды, отмечая неприятные изменения и выражая удивление его внешним видом. Некоторые фанаты отметили, что он кажется запущенным, а другие поклонники говорили о потере харизмы. 

«Очень сильно себя он запустил» «Зажирел и обрюзг», «Тяжела у него в Израиле жизнь! Пропали харизма, лоск», «Сдал, как будто бы это не он», — пишут юзеры.

Информационное агентство «Informing»

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