54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию

Стас Михайлов объявил о своем отъезде из России. Он вышел на связь с подписчиками прямо из минского аэропорта. В Беларуси певца ждет особенное событие - концерт, который пройдет уже 12 апреля 2024 года в уютном Дворце спорта.

«Привет, Минск, гостеприимная Беларусь! Сегодня встречаемся во Дворце спорта», - сказал артист в соцсетях.

Концерт в Беларуси стал частью празднования юбилея певца

Этот год для Михайлова, к слову, станет особенным, ведь ему исполнится 55 лет, а концерт в Беларуси стал частью празднования этого важного события. Исполнитель открыто приглашает всех желающих присоединиться к этому значимому мероприятию для того, чтобы разделить с ним радость и восторг.

«До встречи уже вечером», - завершил сообщение Стас, оставляя публику в ожидании незабываемого вечера.