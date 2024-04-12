Информинг » Знаменитости » 54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию

54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию

Image 16+
54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию
Знаменитости
Источник фото: @stasmihailoff_news

Стас Михайлов объявил о своем отъезде из России. Он вышел на связь с подписчиками прямо из минского аэропорта. В Беларуси певца ждет особенное событие - концерт, который пройдет уже 12 апреля 2024 года в уютном Дворце спорта.

«Привет, Минск, гостеприимная Беларусь! Сегодня встречаемся во Дворце спорта», - сказал артист в соцсетях.

Концерт в Беларуси стал частью празднования юбилея певца

Этот год для Михайлова, к слову, станет особенным, ведь ему исполнится 55 лет, а концерт в Беларуси стал частью празднования этого важного события. Исполнитель открыто приглашает всех желающих присоединиться к этому значимому мероприятию для того, чтобы разделить с ним радость и восторг.

«До встречи уже вечером», - завершил сообщение Стас, оставляя публику в ожидании незабываемого вечера.

Информационное агентство «Informing»

Две сцены с Федором из фильма Гайдая возмутили иностранцев

Две сцены с Федором из фильма Гайдая возмутили иностранцев

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Уехавший из РФ Кирилл Сафонов удивил фанатов «запущенным» внешним видом

Сегодня, 16:23

Актер Деревянко сообщил, собирается ли уезжать из России

Сегодня, 15:13

Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»

Сегодня, 14:38

Кристина Орбакайте с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым отправились в Париж

Сегодня, 10:28

40-летняя Наталья Рудова блеснула фигурой в коротком бра и расстегнутых шортах

Сегодня, 09:58

Критик Соседов: Нагиев является одним из лучших на отечественных ТВ-экранах

Сегодня, 09:18

Актриса Милославская появилась на вечеринке с новым бойфрендом

Вчера, 23:13

Яна Поплавская раскрыла печальную правду о студии «Вечернего Урганта»

Вчера, 21:13

55-летняя певица Валерия в странном образе провела фотосессию

Вчера, 21:08

Актриса Бледанс рассекретила, когда Пугачева вернется в Россию

Вчера, 21:08

Niletto зажег в коридоре: вы удивитесь, как он поет вживую на самом деле

Вчера, 20:28

В РФ началась отмена концертов любимой группы Путина

Вчера, 19:58

Запашный о Пугачевой: «Как она себя ведет — Кобзон переворачивается в гробу»

Вчера, 13:38

Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Вчера, 13:38

Рэпер HammAli возмутился шуткой Баскова, назвав ее расисткой

Вчера, 13:18

Никита Михалков заявил, что не хочет снимать фильмы об СВО

Вчера, 13:18

«Я влюбилась!»: Сын Дмитрия Нагиева покорил фанаток

Вчера, 10:03

Актриса Равшана Куркова назвала имя отца годовалой дочери Самиры

Вчера, 09:18

Светлана Лобода показала редкие фотографии 13-летней дочери Евангелины

Вчера, 09:18

Невестка Валерии Шульгина сообщила, почему муж пропал из ее соцсетей

Вчера, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU