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Певица Альбина Джанабаева показала на видео 3-летнюю дочь Агату от Валерия Меладзе

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Певица Альбина Джанабаева показала на видео 3-летнюю дочь Агату от Валерия Меладзе
Знаменитости
Источник фото: @albinadzhanabaeva

Три года назад у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе родилась дочь по имени Агата. Хотя обычно певица крайне редко демонстрирует фотографии своей маленькой девочки, на этот раз она решила порадовать своих многочисленных подписчиков, отмечая день рождения малышки. 

Родители устроили для дочери праздничный день

Знаменитые родители устроили для дочери праздничный день. Альбина выразила нежность к дочурке в трогательном посте, опубликовав новые кадры с ней в своем блоге. 

Пользователи присоединились к поздравлениям, выражая пожелания счастья и здоровья знаменитой имениннице. 

Ранее часто выкладывавшиеся видео с дочерью вызывали восторг у фанатов, хотя последнее время Джанабаева не делилась подробностями личной жизни.

Информационное агентство «Informing»

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