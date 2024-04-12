Пригожин назвал имена самых крутых артистов на российской эстраде

На концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» Иосиф Пригожин высоко оценил рэпера MACAN, назвав его топ-1 артистом в России. Он также отметил талант исполнительницы Анны Асти, называя ее «очень крутой» и молодцом.

Как подчеркнул продюсер, популярность артистов меняется со временем, однако все заслуживают определенного внимания.

Напомним, ранее музыкальный критик Павел Рудченко также высказался о таланте ряда российских артистов, отметив хорошие вокальные данные у Полины Гагариной, Клавы Коки, Mary Gu, Мари Краймбрери, а также Сергея Лазарева и Николая Баскова, которые, по его мнению, могут петь с легкостью вживую.