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Пригожин назвал имена самых крутых артистов на российской эстраде

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Пригожин назвал имена самых крутых артистов на российской эстраде
Знаменитости
Источник фото: @anna_asti.singer

На концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» Иосиф Пригожин высоко оценил рэпера MACAN, назвав его топ-1 артистом в России. Он также отметил талант исполнительницы Анны Асти, называя ее «очень крутой» и молодцом.

Как подчеркнул продюсер, популярность артистов меняется со временем, однако все заслуживают определенного внимания. 

Напомним, ранее музыкальный критик Павел Рудченко также высказался о таланте ряда российских артистов, отметив хорошие вокальные данные у Полины Гагариной, Клавы Коки, Mary Gu, Мари Краймбрери, а также Сергея Лазарева и Николая Баскова, которые, по его мнению, могут петь с легкостью вживую.

Информационное агентство «Informing»

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