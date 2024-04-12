Режиссер Забугорский объяснил, почему «притих» убежавший из России Назаров

Режиссер Олег Забугорский в интервью порталу News.ru выразил мнение о Дмитрии Назарове, который убежал за границу из РФ и начал писать там стихи о своих соотечественниках. Однако последнее время актер немного «притих», вполне возможно, из-за отсутствия интереса к его творчеству.

Стихи беглого артиста не востребованы

Забугорский подчеркивает, что стихи беглого артиста не востребованы, они вышли из тиража. Он также заметил, что Назаров и его супруга критиковали власти и соотечественников после переезда во Францию, но теперь не только прекратили писать стихи, а и перестали общаться с репортерами.