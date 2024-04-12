Киркоров подарил Пригожину кроссовки на 55-летие

Иосиф Пригожин поделился подробностями о подарках, которые он получил от знаменитостей на свой 55-летний юбилей.

Продюсер с огромным удовольствием носит презент Киркорова

Особенно выделились кроссовки, подаренные ему поп-королем Филиппом Киркоровым. Хотя марку обуви известный продюсер не уточнил, отметил, что он с огромным удовольствием носит этот презент.

Однако при этом муж Валерии отказался раскрывать подарок, полученный от своей супруги, предпочтя оставить эту информацию в тайне. Пригожин также подчеркнул напоследок, что каждый подарок имеет интимный характер, а то, что они дарят друг другу, символизирует уважение и терпение.